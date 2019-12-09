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Airbus завершив випробування аеротаксі

09.12.2019

Концерн Airbus завершив льотні випробування електричного аеротаксі Vahana. У ході останнього етапу тестування апарат провів у повітрі 13,4 години, пролетівши близько 903 км. Про це пише Aviation Week. Airbus вперше представив VTOL-літак Vahana в 2018 році. Апарат побудований за схемою конвертоплана, а користувач зможе викликати його через додаток і дістатися з однієї точки в іншу як в межах міста, так і за його межами. Приміром, з Сан-Хосе в Сан-Франциско можна буде долетіти за 18 хвилин, сплативши $77 77 км шляху.

З 2018 року підрозділ Airbus A3 веде випробування прототипу літального апарату довжиною 6,2 м, шириною 5,7 м і висотою 2,8 м. Передбачається, що в майбутньому Vahana зможе перевозити або одного пасажира, або близько 100 кг вантажу.

В ході заключного етапу випробувань інженери A3 розігнали прототип Vahana до 185 км/год, Лише на останньому етапі апарат здійснив 138 польотів, подолавши близько 903 км

Програма випробувань аеротаксі завершилася 14 листопада, проте інженери поки не надали жодних даних про подальшу долю проекту.

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