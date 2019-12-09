Максимум, чого можемо досягти сьогодні в Парижі

Я бажаю президенту не домовитися. Тому що це кращий результат сьогоднішньої зустрічі. Для України. Для українського суверенітету.

Президент може бути заручником своїх же обіцянок швидкого світу. І це створює основні ризики. Тому що перемир’я можливо, швидкий мир може бути лише на умовах Путіна, бо він почав війну і він їй управляє. А ці умови неприйнятні для України. В України немає жодних важелів, які можуть змусити Росію здатися.

В української сторони можуть бути ілюзії. Ілюзії про те, що Путін втомився від протистояння, економіка Росії страждає, і тому Росія готова піти на болючий для себе компроміс і віддати Донбас на умовах України. І це саме що ілюзія. І так, економіка Росії страждає, але це не змушує страждати Путіна. Вибираючи між імперською величчю і економікою Путін завжди вибирав імперію. Завжди. І немає ніяких причин для того, щоб зараз він вчинив інакше. Так, нові болючі санкції можуть стримувати його від ескалації, але наявність старих не змусять його здати назад.

Тому максимум, що ми можемо досягти на сьогоднішній зустрічі – це одна велика нічого і набір наступних кроків щодо замороження конфлікту. Розведення військ, обмін полоненими – це всі елементи заморожування конфлікту. І важливо, щоб заради цих кроків Україна не здавала свої стратегічні інтереси. Приклад з Цемахом показовий. Можна міняти одного українця на сотню російських найманців, згадуючи приклад Ізраїлю, але не можна змінювати заручників на суверенітет, знову ж згадуючи приклад Ізраїлю.

Путін хоче контролю. Над всією Україною. Не над клаптиком землі і парою мільйонів пенсіонерів. І точно не зробить нічого, що дозволить Україні вирватися з його лап. А значить – нам потрібно обмежити його вплив тим, що є. Адже сьогодні це вплив мінімально. І нам треба це зробити не виходячи з ненависті до нього особисто чи російською, адже ненависть деструктивне почуття. А виходячи з інтересів українців, яких чекає бідність «російського світу», але як даність, або шлях до цивілізації і добробуту, але як важка робота.

Найгірше, що може трапитися з українськими парламентарями – вони залишаться в уявній парадигмі «русского мира», де війна – це підступи політиків, а значить, прибравши їх (чомусь українських) – можна і закінчити війну. Наше протистояння – це боротьба колонії за саму себе з імперією і це абсолютно природний процес, який буде тривати до тих пір, поки імперія не перестане вважати себе імперією. І прізвище українського президента тут нічого не змінює. І будь-які його таланти не змінювати протилежні інтереси України і Росії.

Я бажаю президенту удачі. І сили. Сили не йти на поступки заради політичних дивідендів і рейтингів. Удачі зрозуміти, що інтереси України для президента важливіше, ніж виправдання створених завищених очікувань.

Сергій ФУРСА