Судова реформа: українцям в судах було погано, а буде ще гірше

Венеціанська комісія розкритикувала прийнятий 16 жовтня Верховної Радою України в другому читанні і в цілому президентський законопроект №1008 про внесення змін у нормативно-правову базу України щодо Верховного суду і органів судового управління.

Зокрема, було зазначено, що законопроект «вносить ряд радикальних змін в судову систему, деякі з яких викликають глибоку стурбованість».

Політтехнолог, експерт Українського центру суспільного розвитку, кандидат філософських наук Юрій Подорожній висловив виданню «Коментарі» думка, що зауваження зроблені по суті, а «судова реформа» від Зеленського погіршить і без того сумну ситуацію з українським правосуддям.

«На тлі гострих суперечок навколо зустрічі в «нормандської форматі» та проведення земельної реформи, мало поміченою для суспільства залишилася судова реформа. А даремно. Хоча б тому, що глобально судова гілка влади повинна забезпечувати справедливість для кожного громадянина, якщо ми пам’ятаємо, що у нас – республіканська форма правління. Пам’ятається, навіть цитата Єжи Леца про те, що про державу найкраще судити по тому, як в ньому відбувається суд. Але це лірика.

7 листопада набрав чинності Закон України «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» і деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління». Цей закон ще на стадії обговорення викликав шквал критики українських юристів. Верховний Суд навіть офіційно звернувся до президента з вимогою накласти на нього вето.

Чергова реформа від президента привернула увагу (помножене як мінімум на подив) і міжнародних партнерів України. А посли ЄС і Канади навіть написали з цього приводу листа.

Європейська комісія за демократію через право, яка більше відома як Венеціанська комісія, 6 грудня оприлюднила висновок за законом. Зокрема, зазначила, що ці зміни становлять загрозу стабільності та незалежності в сфері судочинства.

Головна причина спору полягає в тому, що закон фактично блокує роботу Верховного Суду, кількість членів якого скорочується з 200 до 100. В кінцевому підсумку суд буде розглядати справи ще довше і менш якісно.

Президент залишився непохитний і вустами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамія заявив, що пропонована судова реформа переглядатися не буде. А послам, які уважно стежать за українським правосуддям, парламентарій порадив змінити громадянство, обратися до Верховної Ради і приймати закони. Напевно, такими заявами, пан Арахамія намагається реалізувати гучні обіцянки президента про створення привабливого інвестиційного клімату для іноземного бізнесу (який одним з головних перешкод для ведення підприємницької діяльності вважає неможливість забезпечити справедливість в українських судах).

Тому можна з упевненістю говорити, що українцям в судах було погано, а буде ще гірше. Втім, нам не звикати до всякого роду «покращень».

Юрій ПОДОРОЖНІЙ