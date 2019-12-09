Путін запропонує Зеленському грошей. Ось так просто і нехитро. Путін запропонує Зеленському стати одним з найбагатших людей в Україні. Або самим багатим. Путіну потрібно щоб Україна почала купувати газ.

Путіну потрібно, щоб новий контракт по транзиту був вигідний Росії. Тому що по газу у Росії дуже паскудний положення. А україна, як ніколи, хороше. Путін запропонує Зеленському газ за дуже низькою ціною, через яку прокладку.

Путін запропонує відкат за вигідний для Росії контракт по транзиту. Путін знає, що всі, хто від імені України укладали контракти по газу, на цьому «заробляли». Ця схема завжди працювала. Будь-яку суму в обмін на закупівлю та вигідні умови транзиту. Мільярд? Два? Три? Не питання. Накручуй свій інтерес через прокладку і багатій. Або гроші в офшор відразу після підписання. Вони завжди так робили.

Якщо Зеленський погодиться на російський газ, значить він фактично взяв гроші у Путіна. Він почав ставати олігархом. Одним з найбагатших в Україні. Якщо умови транзиту будуть вигідні Росії більше ніж Україні, значить Зеленський взяв гроші у Путіна.

Зеленський був орієнтований на Росію, тому що там його бізнес. Саме тому він так обережний в оцінках діяльності РФ і в висловлюваннях на цю тему. Серіали, ТВ програми, роялті. Весь основний заробіток кварталу 95 на російській аудиторії. А зараз Зеленському запропонують стільки грошей, скільки він ніколи ні за яких обставин не зможе заробити. Просто купити газ. За низькою ціною. Можливо, для початку, навіть нижче, ніж закуповуємо зараз. Якщо Зеленський почне переговори про закупівлю газу, значить в Україні стало мільярдером більше.

А Донбас — це бонус, яким будуть заохочувати або батіг, яким будуть погрожувати.

Роман ДОНИК