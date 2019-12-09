У Херсоні 10-річний хлопчик повісився через комп’ютерну гру

У Херсоні 10-річний школяр наклав на себе руки. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Херсонській області.

“Ввечері 8 грудня у чергову частину Корабельного відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря карети швидкої допомоги. Він повідомив, що у квартирі багатоповерхівки покінчив життя самогубством через повішання 10-річний хлопчик”, – йдеться в повідомленні.

На місці події слідчо-оперативна група слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не виявила. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання.

Як розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції області Ярослав Шанько, родина на обліку у соціальних служб не перебувала, хлопчик характеризувався лише позитивно, добре навчався та займався спортом. Зі слів мами загиблого стало відомо, що син хотів нову комп’ютерну гру. Жінка ж пообіцяла купити її пізніше. Хлопчик сильно образився та пішов до своєї кімнати. Коли мати через деякий час зайшла туди, син вже не дихав.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з поміткою “самогубство”. Нині правоохоронці вилучені особисті речі хлопчика та встановлюються остаточні причини такого вчинку.