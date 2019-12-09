Наталя Могилевська заговорила про весілля: що відомо про обранця співачки

Відома українська співачка Наталя Могилевська скоро вийде заміж. Про це вона розповіла під час шоу на телеканалі Україна.

Як повідомляється, натяк на те, що йде під вінець, співачка зробила, під час відповіді на питання, чому серед її танцюристів так багато чоловіків.

“Єдиний стан жінки, коли вона має повне право роздивлятись інших чоловіків — це стан нареченої. До цього не можна — зарано, а після цього вже запізно — ти одружена”, – сказала Могилевська.

Хто саме є новим обранцем співачки, невідомо. Проте, в мережі ним називають Влада Кацюбу, музиканта та ландшафтного дизайнера з Києва, який став головним героєм кліпу на нову пісню Могилевської “Покохала”.

Про те, що закохана та щаслива, Могилевська неодноразово зізнавалась в попередніх інтерв’ю.