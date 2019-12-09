Прокуратура підозрює 19-річного киянина у зґвалтуванні 11-річної школярки

Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру 19-річному місцевому жителю за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини і вимагання у неї коштів.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Києва на сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що було встановлено, що підозрюваний після знайомства з 11-річною школяркою став посилати їй повідомлення сексуального характеру, поступово розбещуючи останню. Крім того, зловмисник вимагав, щоб дівчинка посилала йому власні фотографії в оголеному вигляді і спонукав її вживати з ним наркотичні та психотропні речовини.

Як повідомляється, в подальшому, застосовуючи психологічне насильство, підозрюваний, скориставшись тим, що малолітня школярка не розуміє значення вчинюваних щодо неї дій і не може чинити опору, змусив останню роздягнутися і зґвалтував її.

Після цього зловмисник вимагав у дівчинки грошові кошти, погрожуючи в разі відмови викласти в Інтернеті фотографії школярки в оголеному вигляді.

Повідомляється, що за результатами попереднього розслідування зловмисника вдалося встановити і затримати.

Відзначається, що затриманому повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно) КК України. Місцева прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Також встановлюється можлива причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.

Раніше KV повідомляла, що в Києві 41-річний зловмисник познайомився з малолітньою дівчинкою через інтернет, а потім, увійшовши в довіру, заманив дівчинку в покинутий будинок і здійснив щодо неї розпусні дії. Фігуранта затримали і пред’явили йому звинувачення в сексуальному насильстві та розбещенні малолітніх. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.