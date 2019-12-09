КМДА віддає 88 млн гривень за рентген-обладнання постачальникам з кримінальним шлейфом

До кінця поточного року в установи охорони здоров’я Києва на замовлення Департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації (КМДА) повинні поставити 15 комплектів рентгенівського обладнання.

Заплатять за нього майже 88 млн бюджетних гривень чотирьом компаніям: ТОВ “Медигран Україна”, ТОВ “Ксенко”, ТОВ “Евромедпроект” і ТОВ “Медгарант”. Всі ці фірми – фігуранти кримінальних проваджень за фактом штучного завищення цін на медичні товари.

Як KV стало відомо з оголошення електронної системи публічних закупівель ProZorro, з 28 листопада по 2 грудня 2019 року Департамент охорони здоров’я КМДА уклав 6 договорів (6 лотів) з чотирма компаніями на закупівлю рентгенівських апаратів для закладів охорони здоров’я Києва. Загальна вартість угод склала 87,7 млн гривень.

Відповідно до першого договору, ТОВ “Медигран Україна” (*) за 14,48 млн гривень має поставити 5 мобільних радиографических приладів Visitor T30 C-DR (2,8 млн гривень за 1 шт.) виробництва Villa Sistemi Medicali (Італія).

Конкуренцію переможцю на торгах за цим лотом склало ТОВ “Евромедпроект” (**), але його пропозиція виявилася дорожче.

Мобільний радіографічний прилад Visitor T30 C-DR

Другий договір укладено з ТОВ “Ксенко” (***) на поставку однієї рентгенографічної стаціонарної цифрової системи POLYRAD S на два робочих місця виробництва Radiology S A (Іспанія). Вартість комплекту – 4,55 млн гривень.

Конкуренцію переможцю також склало ТОВ “Евромедпроект”, пропозиція якого виявилося дорожче.

Рентгенографічна стаціонарна цифрова система POLYRAD S

Третій договір на поставку двох комплектів рентгенографічної стаціонарної цифрової системи виробництва Radiology S A (Іспанія), марка – УНІВЕРСАЛЬНИЙ X URS Департамент охорони здоров’я КМДА також підписав з ТОВ “Ксенко”. Ціна договору склала 8,3 млн гривень (4,17 млн гривень за один комплект).

З переможцем на аукціоні також конкурувало ТОВ “Евромедпроект”, яке запропонувало ціну вище.

Рентгенографічна стаціонарна цифрова система UNIVERSAL X URS

За умовами четвертого договору, профільний департамент КМДА закупив у ТОВ “Ксенко” рентгенографічну та флюорографічну стаціонарну цифрову систему марки XCELLENCE DYNAMIC виробництва Radiology S. A. Вартість комплекту – 11,45 млн гривень.

В аукціоні по цьому лоту брали участь ТОВ “Мед Ексім” (****) і ТОВ “Волыньфармимпекс” (*****), але вони не стали переможцями.

Стаціонарна цифрова система DYNAMIC XCELLENCE

П’ятий договір Департамент охорони здоров’я КМДА підписав з ТОВ “Евромедпроект”. За умовами угоди, підрядник поставить три комплекти діагностичної цифрової рентгенівської системи на дистанційному управлінні марки DEDALUS MB, IMX-IA в комплекті з принтером для автоматичного друку сухих медичних плівок. Виробник – Imago Radiology SRL (Італія). Ціна договору склала 24,8 млн гривень (8,2 млн гривень за комплект).

Конкуренцію ТОВ “Евромедпроект” в аукціоні по цьому лоту склали ТОВ “Медигран Україна” і ТОВ “Медгарант” (******), пропозиції яких виявилися дорожчими.

Діагностична цифрова система на дистанційному управлінні марки DEDALUS MB, IMX-IA

За умовами шостого договору, у ТОВ “Медгарант” замовили 3 комплекти діагностичної цифровий рентгенографічної і флюорографической системи на дистанційному управлінні з плоским детектором марки OPERA T90 cs виробництва General Medical Merate S. p,A (Італія). Вартість угоди – 24,2 млн гривень (8,09 млн гривень за 1 комплект).

Конкурентами “Медгаранта” в торгах за цим лотом були виступили ТОВ “Медигран Україна” і ТОВ “Евромедпроект”, які запропонували вищу ціну.

Діагностична цифрова система на дистанційному управлінні з плоским детектором OPERA T90

Всі шість договорів передбачають поставку обладнання підрядниками до 31 грудня 2019 року. Гарантійний термін обслуговування обладнання повинен становити 12 місяців з дня введення в експлуатацію.

Зазначимо, ні в одному з договорів не зазначено, які саме медустанови повинна бути здійснена поставка закуповуваного устаткування.

Також відзначимо, що всі постачальники медичного обладнання, з якими уклав договір Департамент охорони здоров’я КМДА, фігурують у кримінальних провадженнях.

Згідно з визначенням Заводського райсуду Миколаєва від 24 січня 2017 року, правоохоронці підозрюють, що в 2016 році ТОВ “Медигран Україна” поставило в медичний центр МФ ДП “АМПУ” замість ультразвукової системи E-CUBEinno (новинка 2016 року) інший комплект обладнання, візуально схожий на портативний універсальний УЗД-сканер. Крім цього, в рамках досудового розслідування встановлено, що у поставленого обладнання немає свідоцтва про державну реєстрацію в Україні.

ТОВ “Ксенко” підозрюють у поставці за штучно завищеними цінами медтехніки лікувально-профілактичним установам України за попередньою змовою з посадовими особами “Хмельницької обласної дитячої лікарні”, КНП “Перша Черкаська міська лікарня”, Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградської обласної лікарні та Кіровоградського обласного кардіологічного диспансеру (визначення Голосіївського райсуду Києва від 27 червня 2018 року).

ТОВ “Евромедпроект” правоохоронці підозрюють у поставці за завищеною ціною медобладнання Попаснянської центральної райлікарні. Згідно з визначенням Сєвєродонецького міськсуду Луганської області від 13 червня 2016 року, поставлена компанією в жовтні 2017 року імпортна рентгенографічна система Perform-X вартістю 1,7 млн гривень насправді має фактурну вартість трохи більше 1 млн гривень.

З підозрами в таких зловживаннях зареєстровано кримінальне провадження щодо ТОВ “Медгарант”. Співробітники відділу по розслідуванню особливо тяжких злочинів СУ ГУ Нацполиции в Хмельницькій області вважають, що компанія закупила за 6,2 млн гривень в Китаї комп’ютерний томограф NeoViz 16 ClassicMulti-slice CT Scanner і поставила за договором ДП “Хмельницька служба єдиного замовника” за 8 млн гривень. За версією слідства, ціна зазначеного томографа повинна була скласти максимум 7,4 млн гривень, так як слід було б дотриматися вимог постанови Кабміну “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби” про націнку не більше 10 % (за даними визначення Хмельницького міськрайонного суду від 1 жовтня 2019 року).

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Медигран Україна” створено в 2014 році. Фірма спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичними товарами. Статутний фонд становить 1 тис. гривень. Засновник – Олег Коцюк, директор компанії Валерій Пицюга. За результатами публічних закупівель, “Медигран Україна” уклало 457 договорів на загальну суму понад 162 млн гривень (з урахуванням нинішнього). Найбільше підрядів компанії дісталося від Департаменту охорони здоров’я КМДА (на 36,2 млн гривень), Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру (на 11,2 млн гривень), а також відділу охорони здоров’я Києво-Святошинської райдержадміністрації (на 10,3 млн гривень) (дані Zакупівлі).

ТОВ “Ксенко” теж існує з 2014 року. Основний вид діяльності – оптова торгівля фармацевтичними товарами. Статутний фонд – 200 тис. гривень. Засновником значиться Оксана Грейц, директором – Ігор Жуков. В результаті участі в публічних закупівель “Ксенко” уклало 319 договорів, вартість яких склала понад 442 млн гривень (без урахування нинішніх). Від Департаменту охорони здоров’я КМДА раніше фірма отримала підрядів на 39,1 млн гривень.

ТОВ “Евромедпроект” зареєстровано у 2009 році. Основний вид діяльності – також оптова торгівля фармацевтичними товарами. Статутний фонд – 63 тис. гривень. Засновник і директор компанії – Юрій Стасько. Підприємство не менш активно бере участь у публічних закупівель. За їх результатами фірма отримала 113 підрядів на понад 384 млн гривень (з урахуванням нинішнього). Договорів майже на 50 млн гривень з фірмою уклав Департамент охорони здоров’я КМДА.

ТОВ “Медгарант” засноване в 2002 році зі статутним капіталом 16,5 тис. гривень. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Засновник – Олександр Островський. Директор – Ольга Кривокобыльская. Компанія перемогла в 477 публічних закупівель, за результатами яких було підписано договорів на 2,2 млрд гривень (з урахуванням нинішнього договору). З цією вартістю понад 275 млн фірмі заплатив Департамент охорони здоров’я КМДА.

Нагадаємо, навесні 2019 року прокуратура оголосила підозра директору ТОВ “Інмед Україна” – ще одного постачальника медобладнання для столиці. Його підозрюють у завищенні ціни на інтервенційні ангіографічні системи та завданні збитків державі на суму понад 6 млн гривень.

Департамент охорони здоров’я КМДА з жовтня 2017 року очолює Валентина Гінзбург (на фото). Роботу сфери охорони здоров’я курирує заступник голови КМДА Микола Поворозник.

* ТОВ “Медігран Україна” (Код ЄДРПОУ: 39501990)

** ТОВ “Євромедпроект” (Код ЄДРПОУ: 36589145)

*** ТОВ “Ксенко” (Код ЄДРПОУ: 39330111)

**** ТОВ “Мед Ексім” (Код ЄДРПОУ: 39330111)

***** ТОВ “Волиньфармімпекс” (Код ЄДРПОУ: 31572294)

******* ТОВ “Медгарант” (Код ЄДРПОУ: 32157279)