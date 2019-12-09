Ґвалтівник-педофіл влаштував бунт в ізоляторі тимчасового утримання

За даними поліції, в ізоляторі тимчасового тримання №6 в Куп’янську слідчо-заарештований за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо неповнолітнього) здійснив акт непокори і підбурював інших слідчо-заарештованих до непокори співробітникам поліції, повідомляє Куп’янський відділ ГУ НП України в Харківській області.

Порушника ізолювали від решти спецконтингенту і примусово доставили під посиленим конвоєм у Харківський слідчий ізолятор.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі до трьох років.