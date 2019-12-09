Як обходять кримські санкції. Medoff, “Мѣрная”, “На березових бруньках” і “Коктебель”

Жовто-блакитні прапори для одних і триколор для інших. Виробники горілки Medoff і коньяку “Коктебель” починали працювати в Криму до анексії.

Зараз алкогольні напої виготовляють і в Криму, і в Росії, і в материковій Україні. Це роблять різні компанії, але їхні засновники пов’язані один з одним і з збанкрутілим українським холдингом “Союз-Віктан”. Телеканал “Нині” і “Муніципальний сканер” з’ясували, що кримські підприємства групи працювали на півострові з порушенням європейських санкцій. Деякі продовжують їх порушувати досі.

Рекламу горілки Medoff, “Мѣрная”, “На березових бруньках”, Arctica, коньяків та вин “Коктебель” можна зустріти і в Україні, і в Росії. Її автори підлаштовуються під аудиторію: український виробник Beverage Trading Company вітає в фейсбуці з Днем незалежності України, а на сторінці горілки Medoff від “Російського горілчаного холдингу” в День Росії з’являється пост з хештегом #держава та триколором.

Раніше всі ці бренди належали одному власнику – холдингу “Союз-Віктан” кримського бізнесмена, депутата Верховної Ради півострова Андрія Охлопкова. Основним активом була “Кримська горілчана компанія” (КВК). У 2009 році “Союз-Віктан” збанкрутував, а КВК через два роки викупила люксембурзька Eastern Beverage Company S. A.

Тоді компанія Eastern Beverage Company S. A. належала громадянину Британії Нілу Сміту (Neil Smith) і була зареєстрована на Кіпрі. Сміта відомо небагато: випускник Кембриджа, починав кар’єру у великій аудиторської компанії Deloitte, до придбання КВК володів інвестфондом Florin Capital, одружений на українці. У 2017 році Сміт запропонував свою кандидатуру на пост глави українського держконцерну “Укрспирт”.

Російський експерт, директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю “ЦИФРРА” Віктор Дробиз вважає Ніла Сміта “зіц-головою”:

“Може бути, він і стоїть зараз за “Кримської горілчаної компанії”. Що він може це розуміти? Він інвестор, він-консультант. Який він там виробники горілки? Я 25 років на ринку. Людина, яка сьогодні керує фабрикою з виробництва зубного порошку, а завтра автомобільним концерном, – хрень повна. Людина сидить на потоках. Неможливо досконально знати ринок, є певна специфіка у кожного ринку. Тому в Росії інша практика, тут давно тому не запрошують західних топ-менеджерів. Ніл Сміт міг бути інвестором. Але він нічого не розумів і не може розуміти в алкогольному бізнесі”, – сказав Дробиз.

Як з’ясувало Даний Час, з люксембурзької Eastern Beverage Company S. A. тісно пов’язаний і Андрій Охлопков, колишній власник “Союз-Віктану”. У 2012 році він їздив разом з Нілом Смітом на переговори в Татарстан, де вони зустрічалися з главою республіки Рустамом Мінніхановим. На казанському заводі “Татспиртпром” компанія планувала розливати свою продукцію. У 2014 році були ще одні переговори з Мінніхановим, там Охлопкова представляли як голови правління “Російського горілчаного холдингу”.

Перспективи райдужні і не дуже

У квітні 2014 року директор по зв’язках з громадськістю “Кримської горілчаної компанії” (КВК) Віталій Мильничук дав два інтерв’ю. Перше – проросійському агентству “Крыминформ”. “Перспективи відкриваються райдужні, хоча на російському ринку будуть свої нюанси”, – говорив Мильничук, уточнюючи, що підприємство хоче отримати російську акцизну марку.

Друге інтерв’ю – через тиждень – він же дав українському виданню “Капітал”. КВК іде з Криму через “невизначених правил гри”, стверджував Мильничук. Фірма залишається української і створить нове юридична особа – Eastern Beverage Trading (EBT). Але до цього моменту EBT існувала вже рік.

Власники КВК зареєстрували її в російському реєстрі в липні 2015 року – через рік після того, як були введені санкції. А через місяць вони отримали від російських федеральних властей ліцензії на виробництво, зберігання і постачання спиртних напоїв. Згідно з реєстром власником КВК до березня 2018 року була кіпрська EBC Eastern Beverage Company Limited. Вона в свою чергу належить ліхтенштейнський TMC Trade Mark Company AG.

В українському реєстрі юридичних осіб “Кримська горілчана компанія” теж є, її власник – люксембурзька Eastern Beverage Company S. A.

Євросоюз в грудні 2014 року заборонив своїм компаніям розширювати участь в кримських компаніях. Але за даними Росстату, кіпрська EBC Eastern Beverage Company Limited з вересня 2015-го до липня 2016 року збільшила статутний капітал КВК з 3,7 млн до 95 млн рублів (майже $1,5 млн за що діяв тоді курсом валют).

У жовтні 2017 року (“Кримської горілчаної компанії” тоді все ще володіла EBC Eastern Beverage Company Limited) КВК виконала держконтракт на 448 тисяч рублів (майже $7,8 тисяч) для “Об’єднаної транспортної компанії “Магістраль”. Остання займається вантажоперевезеннями і через інші фірми на 99,9% належить російській державі.

Нинішня структура кримського і російського бізнесу.

Коньячно-горілчана мережа

У грудні 2018 року кіпрську EBC Eastern Beverage Company Limited вивели з власників КВК. КВК передали “Російському горілчаного холдингу”, а до лютого 2019 року – фірмі “Коньячний дім “Коктебель”. Як з’ясувало Даний Час, всі ці компанії пов’язані.

“Російський горілчаний холдинг” до березня 2018 року належав вже згадуваній кіпрської EBC Eastern Beverage Company Limited. Керівництво “Російського горілчаного холдингу” на офіційному сайті називає себе дистриб’ютором продукції “Коньячного дому “Коктебель” на території Росії. Власник і генеральний директор “Російського горілчаного холдингу” – Віктор Злотницький. А його брат Олександр Злотницький володіє 98,1% коньячного будинку.

В офіційній біографії Віктора Злотницкого зазначено, що у минулому він працював заступником генерального директора і гендиректором групи “Союз-Віктан” Андрія Охлопкова – того самого холдингу, який збанкрутував у 2009 році.

У листопаді 2015 року Віктор Злотницький заснував у аннексированном Криму фірму “Кримський коньячний дім” (ККД). Злотницький – її гендиректор і єдиний власник. У лютому 2018 року ККД купив коньячний завод та земельну ділянку в кримській Щебетовці майже за 50 млн рублів ($874 тисяч). В аукціоні крім ККД Віктора Злотницкого брав участь лише “КД “Коктебель” Олександра Злотницкого.

Віктор Злотницький керує в Криму ще однією фірмою – “Краймиан венчэ кампані”. Її основна діяльність – торгівля алкогольними напоями. У російському реєстрі компанію зареєстрували у вересні 2014 року. На 1% нею володіє Злотницький, а на 99% – кіпрська EBP Eastern Beverage Production LTD. Остання, як і EBC Eastern Beverage Company Limited (колишній засновник КВК і РВХ), записана на TMC Trade Mark Company AG з Ліхтенштейну.

Порушуючи санкції ЄС, власники ТОВ «Краймиан венчэ кампані» 14 січня 2015 року збільшили статутний капітал з 235 тисяч до 14,8 млн рублів. За підсумками 2017 року організація задекларувала майже 5 млн рублів прибутку ($88,3 тисяч).

І “Кримська горілчана компанія”, і “Краймиан венчэ кампані” – постійні партнери “Російського національного комерційного банку” (РНКБ), який з 2014 року перебуває під санкціями ЄС і США. У січні 2018 року банк збільшив кредитну лінію для “Краймиан венчэ кампані” з 350 до 850 млн рублів ($15 млн). А серпні 2017 року РНКБ дав банківські гарантії для оплати російських акцизних марок “Кримської горілчаної компанії” на 500 мільйонів рублів – тобто на $8,4 млн.

“По Європейському союзу, ми і літати нікуди не повинні”

Даний Час відправляла запит про коментарі на декілька електронних адрес “Російського горілчаного холдингу” і кілька тижнів намагалося зв’язатися з гендиректором РВХ і КВК Віктором Злотницким особисто – по телефону та у фейсбуці, але безуспішно.

Директор Коньячного дому “Коктебель” (нинішнього власника КВК) Олександр Злотницький, почувши тему обігу, попередив: “На деякі питання відповідати навіть не буду”.

Він відмовився розповісти, у кого його фірма придбала “Кримську горілчану компанію”. На питання про Ніла Сміта сказав: “Не знаю, хто це”. Олександр Злотницький каже, що його фірма не експортує продукцію за межі Росії, посилається на санкційні заборони. Але підтверджує вивезення товарів з Криму в Росію.

Оскільки з точки зору міжнародного права Крим – це територія України, вивезення товарів у Росію може прирівнюватися до експорту. Британський королівський адвокат з палати Brick Court Chambers Майя Лестер каже, що закон ЄС про санкції не завжди прописує, що саме вважається порушенням санкцій.

“Там дуже мало роз’яснень з юридичних процедур. Часто ми підбираємо юридичні тлумачення, щоб зрозуміти, що означають ці положення. Адвокати можуть дати свою юридичну оцінку, що означають ці документи, – більшою мірою це моя робота. Але Європейський суд – це суд, який визначить [точні] тлумачення з європейських санкцій. Це стане єдиною законною і правильною інтерпретацією. Європейська Комісія вже надала деякі роз’яснення щодо санкцій стосовно Росії, як і Великобританія – на випадок виходу зі складу ЄС”, – сказала Лестер Теперішнього Часу.

Власник фірми “КД Коктебель” Олександр Злотницький визнає, що експорт продукції в Росію може бути порушенням санкцій:

“Юридично, напевно, так, я не знаю. По Європейському союзу багато чого вважається. По Європейському союзу ми і літати нікуди не мають, і ходити не повинні”.

Хто розливає алкоголь на материковій Україні

На материковій Україні алкоголь під брендами Arctica, Medoff, Mernaya, “Коктебель” виробляють і продають дві компанії – Eastern Beverage Trading (EBT) і Beverage Trading Company (BTC). Вони взаємопов’язані. Так, наприклад, при дзвінку на гарячу лінію BTC автовідповідач повідомляє: “Ви подзвонили в Eastern Beverage Trading”. У реєстрі юросіб жодна з цих компаній не заявляє, що виробляє алкоголь, – вказує лише торгівлю. Назва Beverage Trading Company зустрічається на горілчаних етикетках в українських магазинах, а Eastern Beverage Trading – на коньячних.

Щодо Eastern Beverage Trading “Кримської горілчаної компанії” (оригінальною, української) в Україні з лютого 2015 року розслідується кримінальна справа про несплату податків. Його веде українська прокуратура АР Крим.

За версією слідчих, після анексії КВК продала Eastern Beverage Trading майно на 100 млн гривень ($4,6 млн), з яких фірма-продавець не сплатила до бюджету податки, а фірма-покупець отримала за цю угоду податковий кредит.

У березні 2019 року прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим Гусєва Марія відповіла Теперішнього Часу, що розслідування справи триває, підозрюваних в ньому немає. Чому їх не встановили, Гусєва не пояснила.

Власником другої компанії, Beverage Trading Company, значиться Олег Станіславович Кравчуновский. Цей чоловік керував і керує декількома українськими будівельними компаніями: “Монтажинвест” (чинна), “Доневробуд” (ліквідована), “Прометей-Центр”. Великих активів, порівнянних з Beverage Trading Company, у нього немає. Даний Час зв’язалося з Кравчуновским, він від коментарів відмовився.

До жовтня 2018 року засновником Beverage Trading Company був інший чоловік, киянин Микола Дворак – колишній юрист “Союз-Віктану”. Зараз він є засновником Eastern Beverage Trading і Spirit Trademark Company. Саме остання компанія зареєструвала товарний знак “Союз-Віктану” (SV), попередника “Кримської горілчаної компанії”.

Дворак говорить, що його компанія не пов’язана з колишнім власником “Союз-Віктану” Охлопковим. Він також сказав Теперішнього Часу, що Eastern Beverage Trading не співпрацює з “Російським горілчаним холдингом” та зареєстрованої в російському реєстрі “Кримської горілчаної компанії”.

“Ми не можемо з ними працювати в принципі, – сказав він. – Раніше “Кримська горілчана компанія” була української, працювала в Україні. Це до того моменту, як я там був, але це ж не має значення”.

Суд за бренди

У 2014 році горілка Medoff (тоді бренд належав українській Eastern Beverage Company) посіла восьме місце в світі за обсягами виробництва в рейтингу міжнародного профільного журналу Drinks International. У 2015 році в цьому ж рейтингу Medoff зайняв 11 місце.

А восени 2018 року бренд Medoff став предметом господарського спору, який розглядає суд в Києві. Директор Beverage Trading Company Олексій Ковалевич у себе в фейсбуці описав суть конфлікту так: Ніл Сміт спробував здійснити рейдерське захоплення, передавши через кіпрську EBC Eastern Beverage Company Limited права на торговельні марки компанії Zaforpo Ventures Limited (теж кіпрської). Нею керує колишній директор української КВК Джонатан Вейл.

Ковалевич наполягає, що насправді права на Medoff, “Наша марка” і Arctica належать саме його фірмі – Beverage Trading Company. Ніл Сміт був довгий час пов’язаний з української Eastern Beverage Company і представляв інтереси кінцевого бенефіціара компанії, але сам ніколи її власником не був, наполягає Ковалевич.

Реального кінцевого бенефіціара Eastern Beverage Company Ковалевич не назвав. Даний Час кілька тижнів намагався різними способами зв’язатися з директором, але всі запити були проігноровані. У грудні 2018 року суд для забезпечення позову заборонив компаніям Eastern Beverage Trading і Beverage Trading Company права передавати, виготовляти і продавати продукцію торгових марок Medoff. Остаточного рішення ще немає.

Перевіривши іноземні реєстри торгових марок, Нині з’ясувало, що кіпрська Zaforpo Ventures Limited оформила право на бренди Medoff і Mernaya в Чехії, Франції, Німеччині, країнах Бенілюксу.

У жовтні на зареєстровані в Україні горілчані бренди стала претендувати ще одна компанія — російська. 7 жовтня 2019 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду позов товариства з обмеженою відповідальністю “Ескада” до Eastern Beverage Trading з вимогою передати права на бренди Medoff Mernaya. У справі зазначені ще 17 торгових марок, схожих на дві попередні, наприклад “Медов” або Medkoff, а також “Мірна” і “Мѣрная”. Компанія “Ескада” зареєстрована в Москві в тому ж будинку, що і “Російський горілчаний холдинг”, але в іншому офісі. У цих двох фірм один і той же засновник — Віктор Злотницький. А до серпня 2018 року 99,9% компанії належали вже згаданої кіпрської EBC Eastern Beverage Company Limited. Крапку в суперечці за бренди українські суди ще не поставили.

Автори: Крістіна Закурдаева, Михайло Маглов

Співавтори: Григорій Пирлік, Роман Сухан

Ілюстрації: Олександра Золотих

Джерело: телеканал «Теперішній Час»