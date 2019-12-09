Кейт Миддлтон вместе с сыном заметили в неожиданном месте

Девушка сообщила об этом в своем Твиттере. По ее словам, она была в ресторане, который расположен на территории Кенсингтонского дворца, информирует enovosty.com/news.

В это время она с подругой заметила герцогиню Кембриджскую которая шла на прогулку в парк вместе со своим годовалым сыном Луи. Рядом с ними шел пес кокер-спаниель Лупо. Все они выглядели непринужденно и это было невозможно скрыть.

Очевидица призналась, что была рада увидеть Миддлтон с сыном, но не захотела их фотографировать.

Пост собрал более 250 лайков и много комментариев. Люди писали — они благодарны девушке за то, что она не фотографировала герцогиню в ее личное время.

Уильяма

Напомним, недавно Кейт Миддлтон выбирала елки для дошкольных учреждений на ферме.

Во время разговора с семьями, внимание Кейт привлек мальчик, который махал и выкрикивал: «Я, я, я».

Миддлтон посмеялась и сказала, что малыш напоминает ей сына Луи — ребенок тоже все время говорит «я, я, я», и хочет везде ходить с ней.

: Politeka