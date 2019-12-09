Знавіснілий Охлобыститин зібрався помститися непокірним Росії українцям: «Відберемо у них все»

Скандальний російський актор Іван Охлобистін, відомий своєю любов’ю до бойовиків на Донбасі, вибухнув бурхливої істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви.



Незважаючи на те, що Охлобистін і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння) слів він не підбирав.

«Яка віра? Який томос? Душити зрадників… Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, що у них коротка пам’ять», — обіцяє Охлобистін.

Створення помісної православної церкви в Україні, судячи з усього, не на жарт розгнівало актора. «Навіщо з ними домовлятися? Вони тварі продажні. Яка віра? Який Томос? Душити зрадників», – він вибухнув лайкою в бік українців.

Раніше скандальний російський актор Іван Охлобистін заявив, що незважаючи на нинішні події, українці і росіяни «будуть братами і добрими сусідами».

Фанат «російського світу» Охлобистін переконаний, що зараз Україна переживе «глобальні геополітичні зміни».

У промовах Охлобистіна є впевненість, що після зміни кількох поколінь можна буде говорити про «примирення братніх народів» .