“Укрзалізниця” звільнила директора Донецької філії Бугаєва

“Укрзалізниця” звільнила директора Донецького регіонального філіалу Сергія Бугайова.

Про це стало відомо з повідомлення Економічної правди з посиланням на джерело в компанії.

За словами співрозмовника, причиною звільнення стала “організація Бугаєвим протиправної схеми “поборів” з учасників тендерних закупівель, а також залучення до проведення закупівель сумнівних підприємств і родичів”.

“Протягом останніх років, коли регіональну філію очолював Бугайов, переможцями закупівель на поставку товарів, робіт/послуг ставали підприємства, які не мали ні досвіду виконання таких робіт/послуг, ні матеріально-технічної бази, ні відповідних кваліфікованих працівників”, – сказав він.

Співрозмовник зазначає, що результатом таких дій керівника регіональної філії стали численні кримінальні провадження, розпочаті правоохоронними органами за фактами службових зловживань та привласнення майна “Укрзалізниці”.

“До своєї протиправної діяльності Бугайов залучив своїх близьких родичів і друзів. Деякі з них були призначені на ключові посади на підприємстві, пов’язані з проведенням закупівель та розпорядженням майном філії”, – говорить представник УЗ.

За його даними, Бугайов вимагав “відкати” в сумі 20-30% від суми закупівель.

“Фактично беруть участь одні і ті самі комерційні структури. Крім того, особисто підбирав членів тендерного комітету для прийняття необхідних рішень. “Кришував” главу філії відомий представник минулої влади”, – сказав співрозмовник.

За його словами, мова йде про сопредседателе парламентської фракції “Європейська солідарність” Артура Герасимове, який після програшу Петра Порошенка на президентських виборах втратив свій вплив на УЗ.

У прес-службі “Укрзалізниці” інформацію про звільнення Бугайова офіційно підтвердили, проте ніяких інших подробиць поки не надали.