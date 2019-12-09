«Доведи, що ти не лох!» Ветерани війни звернулися до Зеленському в Парижі

Ветерани війни на сході України з полку «Азов» приїхали в Париж, де повинна відбутися зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Зокрема у Францію прибутку член партії «Національний корпус» і екс-командир «Азова» Максим Жорін, військовий психолог Андрій Козинчук, колишній заступник командира полку «Азов» Сергій Бевз та інші ветерани.

Як передає кореспондент OBOZREVATEL, ветерани заявили, що відчувають загрозу під час переговорів. На їхню думку, ці переговори в нормандському форматі не можна вважати рівними. Вони побоюються, що «українці можуть дати задню».

Ветерани хочуть донести, що Україні не потрібна капітуляція. Також вони вимагають не вводити амністію для терористів, народні міліції на Донбасі, а також не допустити вибори в ОРДЛО до встановлення контролю за кордоном.

«Позиція проста – ніяких поступок! Нехай Зеленський доведе, що він не лох!» – зажадали ветерани.

Пізніше вони публічно порвали прапори країни-агресора і терористичної «ДНР», а також принесли листівки із закривавленим портретом Володимира Путіна і написом «Росія веде війну не з Україною, а з Європою!».

«Це те, що ми хотіли б сьогодні сказати і Російської Федерації, і штучної «республіці», яку вона створила на території України. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!» – сказали ветерани

Ветерани війни звернулися до Зеленському в Парижі

Ветерани війни звернулися до Зеленському в Парижі

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