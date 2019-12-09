Син Порошенка після кондитерського отримав і агробізнес від батька

Олексій і Петро Порошенко

Екс-президент та діючий народний депутат Петро Порошенко переоформив компанії «Укрпромінвест-Агро» на старшого сина Олексія. Про це свідчать дані Державного реєстру юросіб і фізосіб-підприємців, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Також Олексій Порошенко став кінцевим бенефіціарним

власником підприємств, що входять в «УПІ-Агро», зокрема: ПРАТ «ПК

Поділля», ТОВ «ПК ” Зоря Поділля», ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», АФ

«Днипроагролан», АФ «Іванківці», ТОВ «Мас-Агро», ТОВ «Правобережне» і ТОВ «Прогрес-НТ».

За даними ресурсу «Опендатабот», зміна власника

відбулося в період з 31 жовтня по 20 листопада 2019 р.

Як повідомляв SKELET-info, Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро почати розслідування розкрадань оточенням Порошенко через підконтрольні фірми 34 млн гривень, які призначалися на потреби армії.