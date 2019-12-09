Арктика за 10 років прогрілася як вся Земля за 140

Авторами дослідження стали 15 вчених з різних країн світу. За їх висновками, за останнє десятиліття Арктика прогрілася на 0,75 ℃. Для порівняння: температура всієї планети збільшилася майже на ту ж величину — 0,8 °С — за останні 137 років. «Зміни останнього десятиліття дуже драматичні. Вони змушують замислитися про те, що принесе наступне десятиліття потепління», — провідний автор дослідження Ерік Пост.

За прогнозами вчених, протягом наступних 40 років загальний температурний рівень Землі зросте на 2 °С. З-за цього протягом декількох місяців у році температура в Арктиці зросте на 7 °С, а в Антарктиді — на 3 °С. Дослідники відзначають, що потепління в Арктиці впливає на дику природу, життєдіяльність людини, флору тундри, викид метану і танення льодів в усьому світі.

Основні наслідки потепління поширюються за межі полярних регіонів. До них належать підвищення рівня моря в результаті швидкого танення льодів в Арктиці й Антарктиці, а також підвищений ризик екстремальних погодних умов, згубною спеки і лісових пожеж в деяких частинах Північної півкулі.

Дослідники вважають, що активні і оперативні заходи по скороченню викидів вуглецю мають вирішальне значення для уповільнення потепління у високих широтах, особливо в Арктиці.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Арктика змінила білий колір на коричневий. Екстремальні погодні умови вбивають субарктическую рослинність і знижують її здатність боротися зі змінами клімату.

За матеріалами National Geographic

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