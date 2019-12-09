В Києві сталася смертельна НП з підлітком

9 грудня по вулиці Орловська,15 на мікрорайоні Сирець у Києві 14-літній підліток випав із вікна та розбився на смерть.

Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Instagram.

Трагедія сталася о 12:05. Школяр випав із вікна квартири на десятому поверсі шістнадцятиповерхівки.

На місце пригоди прибули медики та правоохоронці. Їх викликала бабуся хлопця. Лікарі констатували смерть підлітка від отриманих травм. Зараз поліція з’совує, чи трапився нещасний випадок, а чи хлопець наклав на себе руки.