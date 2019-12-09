В Одесі на будівництві чоловік впав у 3-метровий котлован

В Одесі на будівництві травмувався чоловік, він впав у 3-метровий котлован. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Під час виконання будівельних робіт на Гагарінському плато 47-річний чоловік упав в триметровий котлован, внаслідок чого був травмований та госпіталізований до медичного закладу”, – сказано у повідомленні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Встановлюються обставини події, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.