Небоженко: Порошенко користується ситуацією в країні, хоча сам і завів «мінські переговори в глухий кут

П’ятий президент Петро Порошенко користується поточною ситуацією в Україні, хоча він сам і завів «мінські переговори в глухий кут.

Таку думку InfoResist висловив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

На питання, чи переростуть акції у щось масштабне, якщо раптом сьогодні президент Володимир Зеленський оголосить, що він відмовляється від Донбасу і Криму, Небоженко відповів: «Ні. Справа в тому, там нічого особливого не буде, тому шумлять більше, ніж належить. Все навпаки. Скористатися протестом не можна, тому що Зеленський не має позитивного сценарію для вирішення донбаського конфлікту».

Путін, за словами Небоженка, теж загалом не їде з якимось сценарієм. «Буде така первісна вербування, знайомство, розповіді про те, що він все знає, фотографії якісь, щоб Зеленський трошки відчув себе залежною від Москви. Як тримали, грубо кажучи, за всі частини тіла попередніх президентів – кого отруїли, кого через компромат і так далі. А більшого не буде. Франція і Німеччина теж нічого не готують. Швидше буде загальний напрямок. А люди користуються порядком денним і правильно», — вважає Небоженко.

Користується поточною ситуацією, за його словами, зокрема, екс-президент Петро Порошенко.

«Це при тому, що всі знають, що саме Порошенко завів Мінські переговори в мінський глухий кут, сьогоднішню конфліктну ситуацію з Донбасом. Він так і не спромігся за п’ять років оголосити війну війною. А тепер все це дісталося Зеленському. І ще дуже важливо, може Зеленський розуміти, що це дуже ризиковано, тому він не зважитися підписувати ніякі договору. Точно так, як і Янукович не зважився підписати у Вільнюсі документ про зустріч ЄС і України. Тут, я думаю, нічого особливого не буде. До нового року нічого не буде. Але якщо, звичайно, він приїде з несподіваним документом і буде казати – я привіз вам мир – як колись Сталін показував у Мюнхені договір з Гітлером. Це, звичайно, викличе дуже серйозну реакцію. Але при чому тут Порошенко, який просто як завжди спекулює на порядку денному країни, не більше. Я не думаю, що він вже в найближчі два роки стане якимось лідером, хіба що шанованою людиною в який-небудь солідною приватній в’язниці в Румунії», — сказав Небоженко.

Також він зазначив, що в Україні зараз є соціальна база для протестів.

«Тому що ситуація після виборів погіршилася для основної маси населення, а не покращилася. Тому привід може бути будь – та геополітичний, і внутрішньополітичний, наприклад, тарифи, ціни. Тому що добре видно, що влада більше займається геополітикою, ніж внутрішньоекономічної ситуації в країні. Зверніть увагу, ніхто з міністрів, президентів, депутатів принципово не звертає уваги на зростаючу бідність в Україні. При Порошенко хоча б імітували, говорили, при Януковичі теж імітували. Але зараз влада цього не робить. Або не розуміє, або взагалі намагається про це не говорити. Всі говорять про реформи і так далі, а те, що кожен день стає все гірше і гірше, якщо ви запитуєте, для основної маси за рік нічого не сталося. Принаймні, до весни це вже точно визначиться в якийсь висновок. А якщо він буде масовий, то, звичайно ж, крім рейтингу у Зеленського будуть неприємності з вулицею. А він, як артист, вміє поводитися з концертною аудиторією, але не з вулицею. Якщо ви помітили, принципово він намагається не спілкуватися з населенням. А Порошенко це використовує, у нього все-таки є і гроші, які він здер з України минулої свою каденцію. І він спокійнісінько збирає незадоволених людей, а не люблять Порошенко, треба це розуміти. З соціологічної точки зору мова йде не про те, що це не прихильники особистості Порошенко, яким шкода, що він пішов з влади, а це люди, яким треба на когось спиратися, щоб висловити свій протест. Якщо не буде Порошенко, буде хтось інший. Юля буде або хтось третій з’явиться. Тому що видно, що «Голос» принципово не може знайти своєї гри», — резюмував соціолог.