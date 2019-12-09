Поліція відкрила справу проти Богдана

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо голови Офісу президента України Андрія Богдана за заявою мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на відповідний документ.

“27 листопада 2019 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (…) по ознакам кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство, – ред.)”, – йдеться у відповіді правоохоронців мера Києва.

Досудове розслідування доручено старшому слідчому Головного управління Нацполиции Наталії Гайовий.