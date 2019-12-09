В Польщі затримали українця за вбивство двох співвітчизників

У неділю поліцейські знайшли тіла двох українців і затримали ще одного громадянина України, якого підозрюють у їхньому вбивстві. Про це повідомляє місцеве видання Lublin112.pl.

“У неділю, близько 13:00, поліцейські отримали повідомлення про виявлення двох тіл на одному із об’єктів у Доброславові, що поблизу Пулава. Лікар констатував смерть на місці події. Травми на обох тілах показали, що смерті чоловіків могли сприяти треті особи”, – повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що загиблі чоловіки працювали в господарстві.

“У справі затримали 36-річного громадянина України. Поліцейські встановили, що чоловік знає жертв і працював з ними на розсаднику рослин”, – додали у ЗМІ.

Вказано, що наразі триває слідство. Подібний злочин карається довічним позбавленням волі.