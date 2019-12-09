На Дніпропетровщині чоловіка засудили на п’ять років за вбивство курки

Чоловік вбив тварину на очах у дитини, відео вбивства опинилося у Instagram

Про це йдеться у вироку Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

У місті Перещепине сталося вбивство тварини з особливою жорстокістю у присутності дитини. Чоловік схопив курку у руку та почав бити скляною пляшкою. Після цього він її жбурнув на землю.

Далі він вдарив її ногою, зловив її та, тримаючи рукою за крило, завдаючи їй фізичного болю, від якого вона почала гучно кричати. Він ще три рази вдарив її об землю, від чого тварина померла. Відео вбивства тварини з’явилося у соціальній мережі Instagram.

Чоловіка засудили за ч. 3 ст. 299 КК України. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.