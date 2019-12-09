Ми отримали те, що заслужили Російський чотириразовий олімпійський чемпіон підтримав ВАД

«Ми отримали те, що заслужили»

Російський чотириразовий олімпійський чемпіон підтримав рішення ВАДА

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону, екс-голова Союзу біатлоністів Росії Олександр Тихонов заявив, що підтримує рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) не допускати Росію від участі у міжнародних змаганнях на чотири роки.

«У нас до хрону спортсменів, які сидять в Держдумі, двадцять з гаком олімпійських чемпіонів! Могли вони поміняти закон про допінг? Вони ж взяли, от і все! Ми отримали те, що заслужили. Я відразу сказав, що я на боці ВАДА», — цитує Тихонова Sport24.

Раніше про новий допінговому скандалі висловився дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, дворазовий володар Кубка Стенлі В’ячеслав Фетисов. Він назвав Росію «самої опозорившейся країною».

9 грудня виконком ВАДА усунув Росію від участі у міжнародних змаганнях на чотири роки. Заборона поширюється на Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Також Росія не зможе подавати заявки на проведення міжнародних турнірів. Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) визнано не відповідним Всесвітнім антидопінговим кодексом та позбавлено ліцензії на подальшу роботу.

Приводом стали виявлені невідповідності в базі даних допінг-проб Московської антидопінгової лабораторії, яку російська сторона передала ВАДА на початку 2019 року.

У звіті ВАДА йдеться, що через маніпуляції в Московській антидопінгової лабораторії неможливо перевірити на порушення антидопінгових правил 145 з 298 російських спортсменів, яких раніше були запідозрені у використанні заборонених препаратів. У ВАДА прийшли до висновку, що зміни в базу даних допінг-проб лабораторії вніс системний адміністратор Євген Мочалов, чоловік директора лабораторії Олени Мочалової. Зі звіту міжнародної організації випливає, що в лабораторії нібито діяла ціла «команда обнулення».

З-за попереднього допінгового скандалу Міжнародний олімпійський комітет не дозволив російської збірної брати участь в Олімпіаді-2018 в Пхенчхані в повному складі. «Чистим» спортсменам з Росії МОК дозволив виступати на Іграх тільки в нейтральному статусі, їх форма містила абревіатуру ВЕСЛО — Olympic Athlete from Russia. Російським атлетам було заборонено демонструвати будь-які національні символи і виконувати російський гімн.