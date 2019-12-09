На координатора штабу Навального в Бєлгороді скоєно напад

У Білгороді невідомі напали на координатора штабу політика Олексія Навального Максима Климова. Як повідомляється в Twitter організації, грабіжники вдарили Климова по голові. На місце інциденту вже прибули швидка допомога і поліція.

В середині листопада, нагадаємо, Климова заарештували на 7 діб за статтею про непокору поліції (стаття 19.3 КоАП). Климова та оператора штабу Навального Олександра Данилова затримали в Євпаторії 14 листопада, коли вони знімали з дрона берегову лінію. Після цього до них приїхали поліцейські і забрали їх у відділ. Данилова незабаром відпустили, а Клімов залишився у відділі, зв’язку з ним не було, пише «Медиазона».