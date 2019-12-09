Суд прийняв важливе рішення про проспектах Бандери і Шухевича в Києві

Шостий апеляційний суд визнав законним перейменування столичних проспектів Московського і Ватутіна у Бандери і Шухевича відповідно, скасувавши рішення Окружного адмінсуду Києва від 25 червня 2019 року.

Таким чином суд визнав законним рішення Київради від 2016 року про перейменування проспектів Московського і Ватутіна.

28 жовтня 2019 року засідання з цього питання в Шостому апеляційному адміністративному суді так і не було прийнято — спочатку було заявлено відвід судді, потім — евакуація через повідомлення про мінування, а потім бійка.