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Зеленський приїхав в Єлисейський палац на «Рено», Меркель — на «Мерседесі», Путін — на російському лімузині

09.12.2019

Президента України Володимира Зеленського привезли в Єлисейський палац на «нормандський» саміт на Renault Espace з місцевими номерами EF 645 S.

Президент Росії Володимир Путін приїхав на російському лімузині Aurus на номерах РФ с661вс|799, а канцлер ФРН Ангела Меркель — на Merсedes представницького класу.

На відміну від Меркель, яку автомобіль підвіз прямо до входу, Зеленського підвезли на хетчбеках Renault Espace і висадили далеко від сходів, де його чекав Макрон. Зе довелося йти через увесь двір до входу в палац. Правда, Макрон спустився зі сходів до нього назустріч.

 

Ангела Меркель приїхала на Mercedes — машині німецької марки. Скріншот з відео

Зеленський прибув на Renault Espace. Скріншот з відео

Лімузин Aurus — російського виробництва. Скріншот з відео

Нагадаємо, що сьогодні в Парижі відбудеться саміт «нормандської четвірки», на якому Володимир Зеленський вперше зустрінеться з Володимиром Путіним. У Києві Противники «капітуляції» 8 грудня почали акції протесту і ночували на Банковій. А після оголошення результатів нормандської зустрічі вони вирішать — майданити далі або згортатися.

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