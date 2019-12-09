Украли гроші у дитбудинку: топ-чиновників Луганської ОДА спіймали на розкраданні

Посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії викрили у привласненні мільйонів гривень, виділених на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

“У ході проведення робіт зі спорудження дитячого будинку сімейного типу та зони відпочинку менеджери підрядної фірми за згодою чиновників облдержадміністрації незаконно заволоділи 10 мільйонами гривень бюджетних коштів. Зловмисники в кілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки декількох фіктивних фірм-субпідрядників , зареєстрованих в Харкові. Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр. Отриману готівку зловмисники привласнили “, – сказано в повідомленні.

Як встановили оперативники спецслужби, частина виведених в “тінь” грошей комерсант перевозив до тимчасово окупованого Луганська. Там він вкладав кошти в діяльність підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснює відрахування в так званий “бюджет” так званої ЛНР.

Під час обшуків в офісах підрядної фірми в Києві, в двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію і матеріали, що підтверджують проведення операції. Також виявлені докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганщини і понад 2,6 мільйона гривень готівкою.

Триває досудове розслідування. Перевіряються інформація про причетність зловмисників до інших правопорушень в бюджетній сфері.