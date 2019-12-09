У Києві на Сирці з вікна 10-го поверху випала 14-річний підліток

У понеділок, 9 грудня, в Києві за адресою вулиця Орловська, 15, стався трагічний випадок. Підліток випав з вікна 10-го поверху. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляє місцеве видання.

За словами поліцейських, дитині 14 років. Він випав з вікна 10-го поверху 16-поверхового будинку. Коли прибули лікарі, хлопчик був вже мертвий. Про те, що трапилося заявила бабуся загиблого.

На місці працюють поліцейські і слідчо-оперативна група. Їм належить з’ясувати деталі трагедії.