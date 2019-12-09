«Прикра неточність»: РНБО «призначив терористкою» невинну

РНБО помилково включив жительку міста Бахмут Донецької області в санкційний список осіб, які причетні до терористичної діяльності на окуппированой території.

Агапова вікторія потрапила в список замість своєї однофамільниці, яка причетна до роботи так званої територіальної виборчої комісії» на Донеччині. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

«На засіданні РНБО України в суботу 7 грудня під головуванням Президента Володимира Зеленського це питання було розглянуто і проголосовано рішення про внесення відповідних змін до Указу Президента з метою виправлення допущеної несправедливості», — написав він.

Данилов зазначив, що особисто зателефонував і вибачився перед жінкою, яку помилково внесли в санкційний список.