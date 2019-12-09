Екс-директор ЛБТЗ Тимків, «забув» задекларувати 4,6 млн, постане перед судом Антикорупційним

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до Вищого антикорупційний суду обвинувальний акт проти колишнього директора державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» за підозрою в поданні недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016-2018 роки.

Про це повідомляє прес-служба САП.

В результаті розслідування, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою в місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, яка належить його дружині.

Також підозрюваний «забув» вказати у декларації відомості про своєї компанії, зареєстрованої на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США.

Крім того, вказана посадова разом з іншими особами звинувачується також у розтраті коштів державного бюджету на ДП «Львівський бронетанковий завод» при закупівлі військового майна. Це справа вже слухається у Вищому антикорупційному суді.

У вересні цього року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тымкиву в недекларування близько 4,6 млн грн.