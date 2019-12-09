В Індонезії затримали вбивць рідкісної суматранской тигрцы

Чотири зародка мертвої тигриці були покладені в пластикову тару.

П’ятеро браконьєрів, підозрюваних у вбивстві рідкісної суматранской тигриці, заарештовані. Цей вид перебуває під захистом закону. Тим не менше це не заважає вбивцям тварин діяти жорстоко.

Група, що складається зі співробітників поліції і Міністерства охорони навколишнього середовища та лісового господарства, була попереджена про місцезнаходження браконьєрів. У процесі затримання конфіскована тигрова шкура дорослої тварини.

Експрес-інформація по країні

Індонезія (Республіка Індонезія) – острівна держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Джакарта

Найбільші міста: Джакарта, Сурабая, Бандунг, Бекаси, Медан, Тангеранг, Депок, Семаранг, Палембанг, Макасар

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 919 440 км2 (14-я в світі)

Населення – 253,56 млн чол. (4-я в світі)

Офіційна мова – індонезійська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,684 (110-я в світі)

ВВП – $млрд 888,5 (16-я в світі)

Валюта – індонезійська рупія

Межує з: Малайзією, Папуа – Новою Гвінеєю, Східним Тимором

Браконьєрам загрожує термін до п’яти років позбавлення волі і штраф у розмірі 7 100 доларів США.

Збезлісення допомагає браконьєрам

Суматранські тигри знаходяться під загрозою зникнення. Зовсім недавно, в 1978 році, на Суматрі проживало понад 1000 особин. Але з-за швидкого збезлісення і нестримного браконьєрства їх чисельність скоротилася до 400. З 1985 року колись пишний зелений острів Суматра втратив більше половини свого лісового покриву.

Згідно з даними експертів міжнародних організацій, браконьєри вбивають не менше 40 суматранських тигрів в рік. І по мірі скорочення середовища їх проживання браконьерствовать злочинцям стає все легше.

За матеріалами CNN

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