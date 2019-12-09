«Зеленський ще той горішок»: Пономарьов розповів про плани Путіна на переговорах в Парижі

Російському президенту Володимиру Путіну важко буде переконати українського колегу Володимира Зеленського щодо поступок по вирішенню конфлікту на Донбасі.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, Зеленський не такий вже слабкий парламентер, як його намагаються представити, головне, щоб він не квапився повернутися до переговорів з Парижа «з перемогою будь-якою ціною».

«У обох сторін є потужний стимул домовитися. Путін хоче зістрибнути з міжнародних санкцій, а Зеленського тисне українське суспільство, його 72% виборців, які голосували за нього під умовами, що він укладе мир. Але не варто недооцінювати українського президента. Він людина досить жорсткий і далеко не такий поступливий, як його намагаються представити. Путіну буде нелегко його розгризти по Донбасу. Він ще той горішок. Головне, щоб він не поквапився, щоб повернутися додому з перемогою будь-якою ціною. Думаю, на Банковій це розуміють», – підсумував Пономарьов.