Спершу Путін! Зеленський раптово захотів змінити хід саміту в Парижі

Президент України Володимир Зеленський захотів провести зустріч з главою Росії Володимиром Путіним до початку зустрічі нормандської четвірки.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Ініціатором такого рішення виступила саме українська сторона. Інші причини зміни розкладу переговорів поки невідомі.

Напередодні також з’ясувалося, що зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ пересунули з обіцяних 17:00 (за Києвом) мінімум на півгодини.

Оскільки учасники саміту проведуть робочий обід, прес-конференцію також перенесли – вона відбудеться о 22:00.

В Офісі президента пізніше підтвердили, що Зеленський і Путін зустрінуться до прес-конференції «нормандської четвірки».