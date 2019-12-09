Тисячі людей прийшли під Офіс президента

Сьогодні, 9 грудня, українці прийшли під Офіс президента, щоб озвучити Володимиру Зеленському свої вимоги в день Нормандської зустрічі.

За словами кореспондента Інформатора, незважаючи на те, що акція “Червоні лінії Зеленського. Ні капітуляції” заплановано на 19.00, люди вже почали збиратися.

Станом на шість годин вечора на Банкову вже прийшли близько тисячі осіб. На входах у внутрішній периметр площі перед офісом президента з’явилися рамки поліції. Також на прилеглих вулицях відмічено значне збільшення кількості поліції.

В сумі, наш кореспондент тільки з боку вулиці Лютеранської нарахував близько 20 автобусів і вантажівок силовиків.

Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників