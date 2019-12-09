У Львові сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку, є постраждалий

У Львові 9 грудня виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку, в результаті якого постраждала одна людина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. Займання виникло в комірчині на сходовому майданчику між 5 і 6 поверхами дев’ятиповерхового житлового будинку.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Під час проведення робіт з ліквідації пожежі рятувальники з верхніх квартири з допомогою рятувальних пристроїв на свіже повітря вивели 3 людини. З нижніх квартир багатоповерхівки було виведено ще 17 осіб.

Також, було встановлено, що в ліфті знаходиться людина, якого рятувальники спільно з працівниками ліфтової служби вивільнили.

У результаті події постраждав мешканець будинку 1981 року народження. Постраждалий отримав опіки обличчя і ступеня та рук і-ІІ ступеня. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився.

Обставини та причина виникнення пожежі встановлюється.