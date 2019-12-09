У Парижі закінчилася зустріч Зеленського і Меркель

Президент України і канцлер Німеччини зустрілися в рамках «нормандського саміту»

У Парижі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зустрівся з Меркель в рамках «нормандського саміту».

Нагадаємо, сьогодні в Парижі проходить перша за 3 року зустріч лідерів «нормандської четвірки». У столиці Франції президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін проведуть переговори.

Лідери країн «нормандського формату» обговорять повернення всіх українських полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на підконтрольній української влади території Донецької і Луганської областей.

Очікується, що зустріч розпочнеться о 17:00 по Києву (16:00 за місцевим часом). Про це напередодні повідомила представник Німеччини Ульріке Деммер.

В рамках «нормандської четвірки» заплановані двосторонні зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним.

Раніше в ОП відзначили, що невідомо, скільки часу триватимуть двосторонні зустрічі лідерів і сама зустріч у «нормандському форматі».