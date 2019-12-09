У «Слуги народу» може не вистачити голосів для остаточного скасування депутатської недоторканності, — нардеп

Парламентська монобольшінство, швидше за все, може не зібрати голосів для остаточного скасування депутатської недоторканності.

Таку думку висловив народний депутат від фракції «Голос» Андрій Осадчук. Нагадаємо, про намір внести зміни до законодавства з метою приведення його у відповідність з Законом України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» спікер ВР Дмитро Разумков заявив у програмі «Свобода слова» ще на початку жовтня.

У коментарі #Буквах він повідомив про розмови в кулуарах Ради про те, що у «слуг» є «величезні проблеми з голосами».

На думку депутата, це відбувається тому, що у вересні новоспечені Зе-депутати не встигли розібратися в законопроекті про зняття недоторканності, за який голосували в першому читанні.

«Саме тому і голосували в перший день роботи Ради. Депутати від монобольшинства швидко вчаться і починають добре усвідомлювати всі ризики, які пов’язані з депутатською недоторканністю», — вважає Осадчук.

Він прогнозує, що в разі, якщо Рада не встигне проголосувати в 2019 році за зміни до базових законів, що регламентують порядок затримання і арешту народних обранців, то депутатська недоторканність залишиться в сьогоднішньому вигляді і на початку 2020 року.

«Те, що парламентом вже скасовано один абзац статті 80 Конституції, ніяк не впливає на фактичну і юридичну недоторканність депутатів ВР. Прибравши конституційну норму, ми зовсім не прибрали розшифровку в трьох законах. А отже, 1 січня все буде працювати як і раніше і ніхто нікого затримувати не зможе. Всі питання Генпрокуратура буде вимушена і далі направляти Верховній Раді», — спрогнозував соратник Вакарчука.

3 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект про зняття депутатської недоторканності. За відповідний законопроект проголосували 373 нардепа.