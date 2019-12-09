Хаос, істерика, загрози і табу на Супрун: спливли гучні деталі роботи Моз України

У Міністерстві охорони здоров’я України, яке очолила Зоряна Скалецька, почалися скандали, пресинг старих співробітників, а також хаос і плутанина.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповіла керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції відомства Ірина Литовченко.

За словами чиновниці, у Скалецьке зовсім немає досвіду управління великою організацією, і це перетворило міністерство у «фабрику по виробництву паперів». Крім того, колектив постійно намагаються підставляти, змушуючи публікувати фейки на офіційних сторінках.

«В обід в.о. держсекретаря Моз (це начальник всіх держслужбовців. – Ред.) подзвонила системним адміністраторам сайту Моз і сказала, що у них є п’ять хвилин, щоб з сайту зникли всі згадки про попередній політичній команді: новини, фотографії, відео. Системні адміністратори виконали доручення. В 9 вечора надійшло мені доручення: розмістити на Facebook міністерства антифейк-повідомлення, що нібито стався технічний збій і всі новини з сайту зникли випадково, сервер відремонтовано», – розповіла Литовченко про підлих маніпуляціях керівництва.

Крім того, підкреслила вона, співробітникам суворо заборонено згадувати навіть у документах прізвище колишнього керівника відомства Уляни Супрун.

«Ще в перші тижні роботи міністра мене змусили переписувати всі протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попереднє співробітництво, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, «бо Зоряна нервує», – зізналася Литовченко.

Також вона розповіла про те, як співробітників міністерства намагаються підловити на порушення дисципліни і тиснуть погрозами.

«Сюди приходив дивний чоловік, його приводила Інна Солодка (нинішня в. о. державного секретаря Моз, яка керує усіма держслужбовцями. – Ред). Вона просила охорону не записувати його ім’я і прізвище. Він почав ходити і погрожувати співробітникам, вимагати документи, особисті справи, вривався у приміщення відділу кадрів, де зберігаються особові справи, хоча не мав права. Його просили звідти піти, викликали охорону. Він порадив мені уважніше стежити за своїм здоров’ям і не ходити вечорами одного. Це було страшно», – розповідає деталі скандалу Литовченко.

Крім того, вона підкреслила, що вся комунікація керівництва в міністерстві ведеться в істерично-агресивному тоні, а на людей постійно кричать.

«З заступниками міністра дуже важко працювати, тому що вони самі не розуміють, що повинні робити. Вони не мають права підписувати листи та доручення давати, тому що немає затвердженого переліку своїх повноважень. Заходиш до держсекретаря, чуєш, як в.о. держсекретаря кричить на секретарок міністра. Міністр кричить на заступника міністра паперами кидаються люди. Постійні якісь крики, істерики», – зізналася Литовченко, зазначивши, що іноді люди отримують догани просто за те, що друкують прізвище міністра на табличці занадто дрібним шрифтом.