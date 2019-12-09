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Пєсков: Зеленський потиснув руку Путіну

09.12.2019

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін потиснули один одному руки перед нормандської зустріччю.

Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін і Зеленський перед початком переговорів у нормандському форматі обмінялися рукостисканням.

Сьогодні перший особистий контакт президентів двох країн, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.

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