Пєсков: Зеленський потиснув руку Путіну

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін потиснули один одному руки перед нормандської зустріччю.
Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, Путін і Зеленський перед початком переговорів у нормандському форматі обмінялися рукостисканням.
Сьогодні перший особистий контакт президентів двох країн, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.
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