Пєсков: Зеленський потиснув руку Путіну

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін потиснули один одному руки перед нормандської зустріччю.

Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін і Зеленський перед початком переговорів у нормандському форматі обмінялися рукостисканням.

Сьогодні перший особистий контакт президентів двох країн, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.