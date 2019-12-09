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Путін і Зеленський поспілкуються до спільної прес-конференції «нормандської четвірки», — Пєсков

09.12.2019

Зустріч президентів РФ Володимира Путіна і України Володимира Зеленського відбудеться до прес-конференції лідерів «нормандського формату».

Інформацію підтвердив «Інтерфаксу» прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Так, це так (…) до прес-конференції», — сказав Пєсков.

Раніше програма паризького саміту передбачала, що президенти РФ і України проведуть зустріч вже після спільної прес-конференції «нормандської четвірки».

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначав, що вона «не має особливих обмежень» з часом.

Майбутня розмова Путіна і Зеленського — перший особистий контакт президентів Росії і України, які до цього спілкувалися лише по телефону.

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