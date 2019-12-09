У Миколаєві не змогли вручити повістку голові облради, сховалася в кабінеті

У понеділок, 9 грудня, двоє провоохранителей безуспішною намагалися вручити повістку голові Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко.

Як повідомляють «Новости-N», двоє чоловіків, одягнених по-громадянськи, прийшли в приймальню до голови облради, надали свої документи секретарю і попросили зустрічі з Вікторією Москаленко для вручення повістки на допит. Але головний спеціаліст апарату ради Вікторія Матієнко повідомила, що у голови облради важлива зустріч у кабінеті, як тільки вона буде завершена, вони зможуть з нею зустрітися.

Правоохоронці прийшли приблизно в 15.00, вони просиділи в очікуванні дві години. Коли на годиннику «протикало» 17.00, головний спеціаліст попросила радника голови облради Оксану Корсак дати тонометр, щоб вимірювати тиск Вікторії Москаленко. Буквально через пару хвилин Вікторія Матієнко повідомила правоохоронцям, що голова обласної ради погано себе почуває і прийняти їх сьогодні не може. Секретар Москаленко підійшла до дверей кабінету голови облради і замкнула її на ключ. Правоохоронці поцікавилися, навіщо голову облради закривають в робочому приміщенні, ще й з людьми. Вікторія Матієнко заявила, що зустріч проходила у «зеленій залі» і люди покинули приміщення. Як повідомили дівчата, Москаленко прилягла відпочити в своєму кабінеті — дуже погано себе почуває.

Після цього співробітники облради одяглися і попросили всіх залишити приміщення, так як робочий час підійшло до кінця. Правоохоронці були здивовані таким поворотом подій, але вийшли разом з усіма і покинули будівлю облради, так і не вручивши Москаленко порядку.

Швидше за все, в «зеленому» залі є двері, що веде в кабінет голови облради, відзначає видання. Тільки так можна пояснити те, що Москаленко не зайшла в свій кабінет через приймальню, де її чекали правоохоронці.