Що буде з київським метро: суд прийняв важливе рішення

Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження за заявою КП «Київський метрополітен».

Комунальне підприємство наполягало на перегляді за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом «Австро-Угорської Лізингової компанії» (раніше – Укррослізинг»).

«Розглянувши матеріали заяви, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вважає за необхідне прийняти указану вище заяву до свого провадження і призначити до розгляду в судовому засіданні», – йдеться у рішенні.

Судове засідання призначено на 11 грудня.

В результаті афери російсько-українського олігарха Павла Фукса київський метрополітен вже кілька разів опинявся на межі зупинки. З бюджету йдуть сотні мільйонів гривень.

У 2009-2010 компанія Фукса «Укррослізинг» продала київському метрополітену 100 вагонів в лізинг за захмарною ціною, а в 2016 р. зажадала штраф, пеню і «коефіцієнт коригування» на загальну суму майже 2 млрд гривень. З них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір вже після його підписання.

Проте нещодавно правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів. Також він заборонив київському метрополітену перераховувати «заборгованість».

Підставою стало те, що в ході розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція прийшли до висновку: в 2017-2018 роках КП «Київський метрополітен» безпідставно перерахувало компанії Фукса більше трьохсот мільйонів гривень.

При цьому сума коштів, що підлягають подальшому стягненню з київської підземки, становить більше 600 мільйонів грн.