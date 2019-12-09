«Як Гітлер перед смертю»: в мережі порівняли поява Зеленського і Путіна в Парижі

У мережі порівняли поява президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна в Парижі на «Нормандському саміті».

Фото автомобілів глав держав опублікував на своїй сторінці в Twitter американський журналіст Алек Лун.

Примітно, що Путін приїхав до Єлисейського палацу у своєму броньованому лімузині Aurus Senat, який спеціально прилетів з Росії. Зеленський прибув мінівен Renault.

У мережі порівняли машини Зеленського і Путіна

Twitter Alec Luhn

Автомобіль Зеленського

Twitter Alec Luhn

Автомобіль Путіна

Twitter Alec Luhn

«Як у Гітлера перед смертю» — так назвали підхід Путіна до президента Франції. «Вправа N1 «Підхід до Макрону» 1:0 на користь Зеленського», — жартують в мережі.

Вправа N1 «Підхід до Макрону»

1:0 На користь Зеленського

Хода путіна, як у Гітлера перед смертю (див. к/ф «Визволення») pic.twitter.com/RkpHtXOujF

— ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 9, 2019