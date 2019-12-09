Директору табору «Вікторія» пом’якшили покарання

В Одесі Київський районний суд змінив запобіжний захід для директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна, де в результаті пожежі загинули діти.

Відзначається, що Саркісяна відпустили під домашній арешт.

«Директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна відпустили під домашній арешт. Запобіжний захід керівнику змінив Київський районний суд Одеси», — йдеться в повідомленні.

У ніч на 16 вересня 2017 року сталася пожежа в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі, у результаті якого загинули три дитини. 30 листопада директор табору був заарештований без права застави.

Крім того, в Одесі будівельнику дитячого табору «Вікторія» оголосили нову підозру. Встановлено, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1,7 млн гривень за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали.

Як писалося раніше, що 4 грудня близько 10:00 в приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. В результаті загинули 12 осіб, місцезнаходження ще чотирьох до цих пір невідомо.