У Дніпрі п’яний водій Hyundai намагався сховатися від поліції і влетів в електроопору та сарай

В ніч з 8 на 9 грудня в Дніпрі патрульні звернули увагу на Hyundai Santa Fe, який їхав по вулиці Великій Диевской, порушуючи ПДР. Включивши проблисковий маячок, інспектори попросили водія з’їхати на узбіччя і зупинитися, однак у нього були інші плани.

Про це повідомляє місцеве видання.

Як тільки патрульні підійшли до автомобіля, чоловік різко натиснув на педаль газу і почав їхати. Ні на які вимоги поліцейських він не реагував. В остаточному підсумку кількість проміле у крові зробили свою справу (пізніше чоловік «надув» на 0,95 ‰, що в 4 рази вище норми) — в районі вулиці Брянської водій не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Тим не менш, він продовжив рух, однак через кілька метрів остаточно втратив контроль над автомобілем і на повній швидкості влетів у сарай.

Як тільки Hyundai остаточно зупинився, патрульні витягли чоловіка з автомобіля і закували в наручники. При спілкуванні з ним вони помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння — від водія йшов стійкий запах алкоголю, мова була незв’язною, так і вів він себе не зовсім коректно. На диво, від пропозиції пройти огляд порушник не відмовився. В кінцевому підсумку патрульні склали на нього протоколи за статтею 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння), за статтею 124 (порушення правил, що викликало пошкодження транспортних засобів) і за статтею 122-2 (за ігнорування вимоги поліцейських зупинитися) Купап. Крім цього, чоловіка відсторонили від права керувати автомобілем.