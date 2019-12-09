Кандидати-невдахи партії Порошенко фінансували партію Медведчука

Двоє кандидатів, які балотувалися від «Блоку Петра Порошенко» на місцевих виборах в 2015 році і програли, стали спонсорами партії «Опозиційна платформа — За життя».

Про це пише «Слидство.Інфо».

Гроші переслали з міста Бердянськ Запорізької області влітку 2019-го року. Олександр Томковид і Геннадій Іваньков пожертвували по 1,6 мільйона гривень кожен.

Томковид балотувався в Бердянський міської ради від «Блоку Петра Порошенка». Іваньков брав участь у виборах у Запорізька обласна рада.

Також сказано, що один з творців ОПЗЖ Юрій Бойко був здивований, що серед спонсорів його партії є прихильники Петра Порошенка, а також заявив, що для нього це новина.