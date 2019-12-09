Зеркаль орендує в Києві квартиру у відомого англійського Фунта»

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль 28 листопада 2019 року написала заяву на звільнення, після чого, 6 грудня 2019 року, подала в НАПК декларацію за 2019 рік.

При її аналізі виплив цікавий факт: в 2019 році Зеркаль орендує елітну квартиру в центрі Києва на 159 м. кв. у якогось англійського фермера на ім’я Крістофер Брайан Девідсон Сміт. Ціна оренди не вказана, але те, що даний орендодавець особистість дуже відома у вузьких колах — факт.

Крістофер Брайан Девідсон Сміт є замовником будівельних робіт РК «Печерськ Хіллз» в провулку Мічуріна. В квартирах цього комплексу проживають VIP-персони.

Також англієць володіє молочною фермою і має відношення до 27 компаніям у Великобританії. Хоча є простим лижним інструктором.

В Україні «містер Сміт» виступає співвласником ТОВ «ПАРКХАУЗ», а також зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері оренди нерухомості. Він є формальним власником 26 квартир.

За інформацією ЗМІ, Крістофер Брайан Девідсон Сміт — це «Фунт» (підставна особа), на якого реєструють свою нерухомість ряд відомих чиновників.

Зарплата Зеркаль за 2019 рік склала 750 тис. гривень.

Вона також має готівкові заощадження в розмірі $289 тис., €15 тис., 5 тис. фунтів стерлінгів. На її банківському рахунку розміщені $6 тис.

Вартість орендованої квартири може досягати $500 тис.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro