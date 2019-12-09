В Україні зростає кількість радіоактивних відходів, що уряд не справляється

За даними експертів, в Україні істотно зросла кількість радіоактивних відходів, а заходів, що вживаються для їх утилізації, не достатньо.

Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати з посиланням на дані аудиту поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу для зберігання РАВ «Вектор» та експлуатації його об’єктів, пише 368.media

У першому півріччі 2019 року нарешті добудували два сховища РАВ на комплексі «Вектор», але це практично ніяк не вирішує проблему поводження з радіоактивними відходами в Україні.

За даними аудиту, на сьогоднішній день цього вистачить тільки прийняття лише невеликої частини радіоактивних відходів з практично заповнених сховищ спецпідприємств, в яких вони накопичувалися з середини минулого століття. Це дозволить зменшити фактори екологічних ризиків в Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харькое, поблизу яких розташовані ці сховища.

Між тим, будівництво двох сховищ першої черги комплексу «Вектор» тривало майже 23 роки, і з 1997 року проектна потужність сховищ була зменшена з 500 тис. куб. м. до 19,2 тис. куб. м, а їх кількість — з 56 до двох. Розрахована до кінця 2017 року загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з РАВ ще передбачала будівництво 26 сховищ комплексу «Вектор», але більшість не були виконані, оскільки фінансування не перевищила 10% від загального обсягу, по суті, грошей не виділили навіть для реалізації першого етапу стратегії.

На даний момент на спецпредприятиях і діючих АЕС в Україні накопичено 1,95 млн куб. м. РАВ, і ці обсяги зростають в зв’язку з розширенням в Україні сфери використання ядерних технологій. Цьому значною мірою на даний момент сприяють постачання електроенергії за демпінговими цінами з Росії та Білорусії — із-за високої собівартості виробленої електрики в Україні поступово зупиняють ТЕС, а ось навантаження на підприємства атомної енергетики зросла.

Крім того, за розрахунками міжнародних експертів, крім обсягів, зазначених у реєстрі РАВ, обсяг прогнозованих радіоактивних відходів може складати ще 1,55 млн куб. м., це значною мірою обумовлено необхідністю захоронення РАВ з Чорнобильської зони і значно підвищує екологічні ризики для країни.

У зв’язку з усім цим у Рахунковій палаті рекомендують уряду невідкладно вжити заходів щодо виконання Стратегії поводження з РАВ в Україні та затвердити відповідний програмний документ щодо її реалізації з визначенням першочергових дій, а також джерел та обсягів фінансування.

В першу чергу рекомендують ініціювати будівництво подальших черг комплексу «Вектор» та удосконалити принципи поводження з РАВ як на організаційному і технічному, так і на законодавчому рівнях. Витрати на це пропонують зробити обов’язковою статтею і включити в бюджет на відповідні роки.

Втім, раніше аудит виконання бюджетних програм Держагентством з управління зоною відчуження виявив цілий ряд бюджетних порушень на місцях. Приміром, гроші, виділені на програму підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і відселення населення, а також програму робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та будівництва комплексу «Вектор», У ДСП ЦПОРО розтратили на техніку та автомобілі.

В ході аудиту співробітники Рахункової палати також виявили аналогічні порушення та повідомили про них у Державне агентство України з управління зоною відчуження та Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України, які є розпорядниками коштів відповідних