Разумков заявив, що Рада в чотири рази зменшить обсяг продаваної землі в одні руки

Верховна Рада планує зменшити в чотири рази обсяг землі, яку можна буде придбати в одні руки.

Про це під час робочого візиту в Житомир в понеділок, 9 грудня, заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

“Питання концентрації землі в одних руках в одному підприємстві – між першим і другим читанням ця цифра буде істотно зменшена. Точно не можу сказати, про яку цифру йде мова, дискусії йдуть – близько 50 тис. га в одні руки. Це більш ніж у 4 рази зменшення від тієї позиції, яка була запропонована раніше”, – зазначив Разумков.