Репер, насмехавшийся над жалобою в Одесі, розповів про «любов України і Росії». Активісти йому пригрозили

Російський репер Моргенштерн, який насміхався з жалобою в Одесі, заявив про кохання між Україною і Росією. Відповідну заяву артист опублікував у Stories.

Він також звинуватив ЗМІ в скандалі навколо концерту в Одесі.

«Хочу трохи прояснити ситуацію, тому що дуже дорожу аудиторією української. Вчора був траур в Одесі з-за того, що згорів коледж, і загинуло кілька підлітків. Я на сцені, перед виступом сказав, що траур — це е**ва показуха…І я крикнув: «Давайте влаштуємо не день жалоби, а день крику про те, чому не перевіряють коледжі на пожежну безпеку», – зізнався музикант.

Він вважає, що журналісти «вирвали з контексту» фразу про жалобу.

У той же час одеська активіст Сергій Стерненко пригрозив відвідати концерт Моргенштерна, якщо він ще раз приїде в Україну.

«Він періодично приїжджає в Україну…В Одесу він приїжджає далеко не перший раз. Він точно ще запланує концерт в наших містах. І я думаю, друзі, нам потрібно буде запастися квитками на шоу цього прекрасного росіянина», – заявив Стерненко.

Нагадаємо, 4 грудня в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа. На сьогоднішній день відомо про 12 жертв, постраждали 30 людей. Дев’ять осіб перебувають у лікарні.

7 грудня президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем жалоби в Україні у зв’язку зі смертельним пожежею.